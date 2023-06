China condena plano dos Estados Unidos para assinar acordo comercial com Taiwan

Pequim pediu a Washington para interromper os contactos oficiais com esta ilha, que a China reivindica como parte do seu território, apesar de ser esperado que o acordo seja assinado esta quinta-feira..





O governo chinês deixou críticas aos planos dos Estados Unidos para assinar um tratado comercial com Taiwan.

Pequim pediu a Washington para interromper os contactos oficiais com esta ilha, que a China reivindica como parte do seu território, apesar de ser esperado que o acordo seja assinado esta quinta-feira..

"Os Estados Unidos devem interromper qualquer forma de intercâmbio oficial com Taiwan, absterem-se de negociar acordos com Taiwan que tenham caráter soberano ou de natureza oficial e absterem-se de enviar sinais errados às forças separatistas de Taiwan", afirmou a porta-voz da diplomacia chinesa, Mao Ning.

Este acordo acontece numa altura em que a China está exercer uma pressão cada vez mais forte com o objetivo de intimidar Taiwan, através do envio de aviões e navios de guerra para perto do território, com frequência quase diária.

