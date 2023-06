PJ detém suspeito de aliciar menores ou com atraso cognitivo

Um homem, de 26 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de aliciar menores ou com "atraso no desenvolvimento cognitivo" nas redes sociais a enviar fotos e vídeos despido.

Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a PJ informa que o detido conheceu as vítimas, menores ou com "evidente atraso no desenvolvimento cognitivo", através da rede social 'snapchat', tendo primeiramente trocado com elas conversas de natureza sexual.

"Depois, usando a aplicação 'WhatsApp', enviou-lhe vídeos do mesmo cariz, nomeadamente a masturbar-se, coagindo as vítimas a enviar-lhe dinheiro, bem como fotos da região genital e a filmarem-se desnudadas e em práticas sexuais, usando o telemóvel para esse efeito", diz ainda a nota.

O suspeito "apresenta propensão para comportamentos predatórios", desenvolvidos nas redes sociais, tendo já antecedentes policiais por crimes da mesma natureza, diz a PJ.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

