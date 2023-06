Querida avó,

Não podia deixar terminar o mês sem falarmos de maio ser conhecido como o Mês do Coração. Um conjunto de iniciativas criadas pela Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) que institucionalizou o mês de maio para que todos nós fôssemos sensibilizados para a problemática das doenças cardiovasculares e para a importância de prevenir o seu aparecimento através de hábitos saudáveis.

Não se pode falar de Coração sem se falar do Professor Fernando Pádua. Para muitos o ‘professor coração’ ou o ‘médico do lacinho’, por causa dos laços que sempre usava, tendo uma coleção de laços bastante grande. Tive o privilégio de o conhecer há alguns anos. Cada vez que nos encontrávamos estávamos horas à conversa. Gostava de manifestar as suas opiniões sobre políticas de saúde. Defendeu, ao longo da vida, uma visão preventiva para evitar as doenças.

Que privilégio o meu ouvir os seus, sábios, conselhos. Disse-me, por mais do que uma vez, estar preparado para viver, de forma ativa, alegre e saudável até aos 120 anos. Infelizmente tal não veio a acontecer. Partiu, fisicamente, aos 95 anos, no final do ano passado.

A sua obra jamais poderá ser esquecida! Essa será a forma de perpetuarmos o seu nome e o amor que tinha pela vida.

Por falar em Coração, gostaste do desempenho da Mimicat na Eurovisão com o seu (nosso) ‘Ai Coração’?

Estivemos muito bem representados. Mas isso não deixa de ser a minha opinião.

Agora vai lá pensar nos teus hábitos e vê o que podes mudar para teres uma vida mais saudável.

«Ai coração, que não me deixas em paz; Não me dás sossego, não me deixas capaz; Tenho a cabeça e a garganta num nó; Que não se desfaz, e nem assim tu tens dó».

Cuida de ti.

Bjs



Querido neto,

Que bom teres recordado aqui o Professor Fernando Pádua. Falaste tanto da sua vida e obra que pouco tenho para acrescentar. Bem que podias fazer uma exposição com os laços do Professor, na freguesia das Avenidas Novas.

Quanto à participação da Mimicat na Eurovisão com a música ‘Ai Coração’, também gostei de ver. O resultado não me surpreendeu. Infelizmente não tem a ver com a boa ou má prestação dos nossos representantes… mas sim com questões de estratégia politica e afins.

Sabes o que me faz doer o coração ao ponto de quase ter uma apoplexia? A IGNORÂNCIA DESTES TEMPOS!

Aqui há uns tempos, estava eu na esplanada da Praia do Sul, aqui na Ericeira, quando um casal jovem aparece, com um menino pequenino, e se senta perto de mim. Comecei logo a brincar com o menino, ele ria-se e eu ria, até que - sem querer, juro - comecei a ouvir a conversa dos pais.

Então era assim:

Ele: ‘Por que é que há pessoas que agora não comem carne?’

Ela: ‘Acho que é por causa da Quaresma’

Ele: ‘O que é a Quaresma?’

Ela: ‘Não sei bem, mas acho que é uma seita terrível que existe na China’.

E lá continuaram a beber o seu café.

Um amigo meu ainda quis defendê-los, ‘devem ser ateus!’

Ó meus amigos, não é preciso acreditar em Deus para saber o que é a Quaresma! Isso faz parte de uma coisa chamada ‘cultura geral’. Também não é preciso ter ido a França para saber que a capital é Paris.

Mas a ignorância hoje em dia é terrível. Basta assistirmos aos concursos de televisão - o ‘Porquinho Mealheiro’, por exemplo - para vermos isso! Muitos dizem que não sabem porque ‘isso não é do meu tempo’. O D. Afonso Henriques também não é do meu tempo e eu sei quem foi o senhor.

Não se acredita… mas a realidade hoje é assim.

O que será que estes pais vão ensinar àquela criança?

Não deixes de ler o livro Coração, de Edmondo De Amicis, um dos livros da minha vida.

Bjs



