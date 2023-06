Governo. Aperta-se o cerco

O Conselho de Estado anunciado para julho mantém a pressão de Belém sobre o Governo. Com a oposição determinada a não largar o tema do SIS, António Costa ainda pode apostar na remodelação para acalmar os ânimos. Mas a crise espanhola volta a colocar o foco em Bruxelas.





por Raquel Abecasis

Para o que der e vier, o Conselho de Estado está marcado para o final de julho. Marcelo faz uma aposta tripla e deixa todos os cenários em aberto. Daqui até julho deixa a porta aberta para António Costa resolver o buraco em que se meteu. Uma remodelação? Deixar tudo na mesma e apostar nos bons resultados económicos como saída para a crise política? Uma coisa é certa, ao empurrar uma nova avaliação para julho, o Presidente sinaliza que uma degradação da situação política fica nas mãos do chefe do Governo e que a sua aposta continua a ser na estabilidade política. Embora a necessidade desta avaliação demonstre que o Presidente tem dúvidas de que o primeiro-ministro consiga endireitar a crise em que o Governo está mergulhado. Em Belém aguarda-se, no mínimo, uma remodelação até julho que garanta pelo menos substituição de João Galamba, fonte dos problemas mais complicados entre Belém e S. Bento... e não só.

«Faz sentido ouvir os conselheiros de Estado logo a seguir aos partidos», anunciou logo no início da semana o Presidente da República. E, para evitar leituras definitivas quanto às suas intenções, Marcelo logo acrescentou que «a ideia não é dar passos», mas antes «ouvir» os conselheiros e «fazer apreciação das várias perspetivas que há neste momento». Ou seja, Marcelo indica um horizonte temporal, e até lá deixa tudo em aberto com a certeza de que mantém «vigilância ainda mais atenta à ação do governo». O Presidente explica que o Conselho de Estado será marcado para o final de julho, altura em que já estará encerrada a sessão legislativa na Assembleia da República, a Comissão de Inquérito à TAP já terá concluído o seu trabalho e, Marcelo não o diz, mas sabe, terá tido também desenvolvimento o episódio Galamba e a intervenção do SIS na recuperação do computador de Frederico Pinheiro.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa no Nascerd do Sol, esta sexta-feira nas bancas

Os comentários estão desactivados.