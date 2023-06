Apreendidas 2,4 toneladas de sardinha em Portimão

O pescado apreendido foi vendido em lota, ficando assim o valor da venda cativo à ordem do processo.





A Unidade de Controlo Costeiro de Portimão, na quinta-feira, apreendeu 2.400 quilos de sardinha, no Porto de Pesca de Portimão.

Na sequência de uma ação de fiscalização realizada no porto de pesca de Portimão, que tinha como objetivo controlar as regras de captura, desembarque e comercialização de sardinha, foi detetada uma infração por transporte de pescado fora do recinto da lota, em violação das normas legais.

Durante as diligências, os militares da GNR identificaram o condutor da viatura de transporte, um homem de 69 anos, e elaboraram o respetivo auto de contraordenação.

O pescado apreendido foi vendido em lota, ficando assim o valor da venda cativo à ordem do processo.

