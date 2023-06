Ex-fuzileiros condenados a 20 e a 17 anos de prisão pelo homicídio de Fábio Guerra

Os ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko foram condenados pelo homicídio qualificado do polícia Fábio Guerra a 20 e a 17 anos de prisão, respetivamente.

"A maneira de estar e a forma de atuar dos arguidos era como se estivessem num ringue de boxe, sempre em movimento com uma violência que deixava as vítimas a cair no chão e a cambalear", sublinhou a juíza presidente do Tribunal de Lisboa, na leitura do acórdão, citado pelo Jornal de Notícias.

"Estavam conscientes da superioridade física que tinham sobre os demais e era-lhes exigível um especial dever de contenção que não tiveram, antes pelo contrário", acrescentou.

Recorde-se que o agente da PSP Fábio Guerra, de 26 anos, morreu a 21 de março de 2022, no Hospital de São José, em Lisboa, na sequência das lesões provocadas pelos arguidos, à porta de uma discoteca em Alcântara, quando, estando fora de serviço, foi tentar intervir numa situação de confrontos.

Os comentários estão desactivados.