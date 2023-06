Forças de segurança do Irão abrem fogo contra manifestantes

As forças de segurança do Irão feriram diversas pessoas quando abriram fogo contra um protesto desencadeado pela morte de um jovem estudante, Bamshad Soleimankhani, de 21 anos, após a sua libertação.

Os protestos começaram quinta-feira de noite, em Abdanan, na província ocidental de Ilam, povoada por curdos, e, segundo organizações de defesa dos direitos humanos, pelo menos 25 pessoas ficaram feridas.

Esta vaga de protestos no Irão teve início em setembro depois da morte de Mahsa Amini, uma jovem iraniana curda que foi detida pela chamada polícia da moralidade por alegadamente usar de forma inadequada do hijad.

Agora, embora as iniciativas de protesto sejam menos intensas do que no auge do movimento, no final do ano passado, as manifestações espontâneas de rua têm vindo a multiplicar-se.

