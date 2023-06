Homem acusado de violência doméstica tinha mais de uma dezena de armas em casa

O Comando Territorial de Aveiro, na passada segunda-feira, constituiu arguido um homem de 61 anos por violência doméstica, no concelho de Estarreja.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR concluíram que o suspeito agredia a sua companheira de 52 anos.

Durante as diligências foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, na localidade de Avança e, foi ainda efetuada uma busca domiciliária consentida na segunda residência do suspeito, no concelho Sabugal.

Foram apreendidas 848 munições, seis espingardas caçadeira, duas pistolas, duas armas, tipo carabina, uma caçadeira, uma arma de ar comprimido, um punhal, uma navalha e um espeto dissimulado sob a forma de bengala.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Aveiro.

