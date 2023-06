Desavença entre dois homens termina em esfaqueamento na Feira

Um homem de 43 anos foi esfaqueado em Santa Maria da Feira, ao final da noite de sexta-feira, avança o Jornal de Notícias​​​​​​.

Segundo a mesma fonte, A GNR da Feira deteve o alegado agressor por suspeita de tentativa de homicídio.

Em causa estarão alegadas desavenças entre a vítima e o agressor, relacionadas com furtos e suspeitas de tráfico de droga, que terminou com um dos homens esfaqueado no peito.

A agressão ocorreu pelas 23h15, na freguesia de São João de Ver.

A vítima ainda percorreu cerca de 200 metros a esvair-se em sangue, até chegar perto de um café, onde o proprietário chamou a emergência médica. O homem foi assistido pelos bombeiros da Feira e transportado para o Hospital S. Sebastião.

O agressor, de 23 anos, fugiu do local de bicicleta e foi detido pela patrulha da GNR da Feira e entregue à Polícia Judiciária. Será presente ao tribunal, na manhã deste sábado, para conhecer as medidas de coação.

Foi-lhe apreendida a faca que terá sido usada na agressão, material ligado ao tráfico de droga e 425 euros em dinheiro.

