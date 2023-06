Costa contra Costa? Cristina Talks no Império?

1. Há uma descrição certeira para retratar o talento de Futre, que foi um jogador fabuloso. Às vezes era capaz de fintar uma equipa inteira dentro de uma cabina telefónica, mas depois não conseguia encontrar a porta de saída. António Costa faz-me lembrar um pouco o talento de Futre, pois é capaz de jogadas completamente imprevisíveis, mas acaba por sofrer dessa genialidade. Isto é: surpreendeu tudo e todos ao não aceitar a demissão do ministro João Galamba, encostando Marcelo Rebelo de Sousa às cordas, mas desde então não se livra da jogada genial, que tem sido bastante prejudicial para a saúde do seu Governo.

Já não há pachorra para as contradições entre ministros e secretários de Estado sobre a novela do SIS e todos os dias o Governo é confrontado com a mesma, em vez de estar a puxar pelos números positivos da economia, etc. Como se irá livrar desta novela é uma incógnita, mas são cada vez mais os que acreditam que Costa fará uma remodelação antes de Marcelo se reunir com os seus conselheiros de Estado. Até para deixar o SIS em paz, uma força, à semelhança de todas as suas congéneres, que se movimenta na ilegalidade, justamente por ser secreta. Quantos funcionários bancários, médicos, jornalistas e por aí fora não são informadores do SIS? E, para que fique claro, até uma criança que já saiba ler percebe que o SIS não existe para ir recuperar computadores de ex-adjuntos de ministros... Para isso há as polícias ditas normais.

2. Mudando de assunto, na semana passada fizemos uma notícia sobre os festejos de campeão do Benfica e dávamos conta que o clube da Luz recusava montar o palco antes do fim do jogo, não fossem os festejos antecipados dar para o torto. A história era tão insólita que falámos com especialistas em festivais de música que nos garantiam que era impossível alguém montar um palco em duas horas, até por causa das questões de eletricidade e por aí fora.

Mas não é que a empresa responsável pela montagem do enorme palco o conseguiu fazer em pouco mais de meia-hora? É óbvio que houve muito trabalho de bastidores, mas no Marquês foi mais rápido montar o enorme palco do que conseguir arranjar uma cerveja fresca.

3. Há uns bons anos, quando o Império deixou de passar filmes e passou a ser uma sala de culto da IURD fazia-me confusão passar à porta e ver pessoas a entrarem no espaço como se fossem um rebanho. Uma sala emblemática de cinema da capital tinha sido transformada na sede da organização brasileira. Podiam ter escolhido outro lugar, mas quiseram aquele antigo cinema. Vem esta conversa a propósito da reportagem que li no Público sobre mais uma sessão de Cristina Talks. Já tinha lido na Sábado sobre uma das primeiras sessões, mas parece que a coisa se está a aperfeiçoar. Cristina Ferreira, indiscutivelmente uma mulher com imenso talento, ainda não se lembrou de fazer uma parceria com a IURD, mas se fosse atuar ao Império até eu era capaz de ir, pois sei que teria uma sessão de riso mais do que garantida e sempre me recordaria do cinema Império. Ah! Com a reportagem fiquei a saber que no Cristina Talks vende-se quase tudo: de roupa a cursos de fala-barato. Dando imagens ao que se passou em Guimarães há duas semanas, deixo aqui uma das palestras da apresentadora mais famosa do país. «Aquilo que foi escrito a seguir [ao primeiro Cristina Talks] magoou-me, não por mim, mas porque se pôs em causa a fé de todos. São os mistérios da fé. E quem não acredita não consegue nunca perceber o que sentimos quando aquilo acontece. Mas eu senti, quando encontrei dentro dos sapatos aquela imagem [de Nossa Senhora de Fátima], que ia correr tudo bem. E correu». Dava ou não dava um bom negócio a Cristina no Império?

