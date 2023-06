Taylor Swift discursa para fãs da comunidade LGBTI: "Este é um espaço seguro para vocês"

O mês de junho é conhecido como o Mês do Orgulho – para celebrar as conquistas de direitos da comunidade LGBTI e para recordar as lutas e manifestações que aconteceram nos Estados Unidos, com a revolta de Stonewall – e Taylor Swift fez questão de discursar para os seus fãs sobre o tema.

“Estou a ver, esta noite, tantas pessoas incríveis que estão a viver de forma autêntica e bonita. Este é um espaço seguro para vocês”, começou por dizer a artista, durante o seu concerto em Chicago, nos EUA, na noite de sexta-feira, acrescentando que se sente “orgulhosa” quando vê os seus fãs a serem “amorosos, atenciosos e carinhosos”.

“Desejo que todos os lugares sejam seguros e bonitos para as pessoas da comunidade LGBTQI”, disse ainda. A cantora, de 33 anos, na sequência as eleições locais norte-americanas, pediu para que os fãs votassem com consciência.

“Podemos apoiar o quanto quisermos no Mês do Orgulho, mas se não estivermos informados sobre os nossos representantes... eles são apoiantes? São aliados? São protetores da igualdade?”, disse a cantora.

