Aluno agride professor com um ferro em escola de Felgueiras

Um professor da Escola Básica 2/3 de Lagares, em Felgueiras, foi agredido com um ferro por um aluno, de 16 anos, esta segunda-feira de manhã.

A notícia, avançada pelo Jornal de Notícias, dá conta de que o docente, de 46 anos, ficou com ferimentos graves na cabeça, pernas e braços e foi levado para o hospital em Penafiel.

Segundo a mesma publicação, a agressão foi cometida após o professor ter chamado a atenção do aluno em causa, por este ter baixado as calças a um colega no meio da sala de aula.

O aluno saiu da sala, mas voltou munido de um ferro, com o qual bateu no professor em vários locais do corpo. Após o ataque fugiu da escola.

Os meios de Socorro foram chamados e os Bombeiros Voluntários de Felgueiras assistiram a vítima no local ainda antes de a transportarem para o hospital.

A GNR identificou o aluno e elaborou o auto da agressão e remeteu o caso para o tribunal, adianta ainda o Jornal de Notícias.

