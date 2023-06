Dois dos 13 detidos por crimes graves em Lisboa ficaram em prisão preventiva

A PSP deteve 13 pessoas suspeitas de tentativa de homicídio e tráfico de droga, no concelho de Lisboa, na sequência de uma operação levada a cabo na quarta-feira passada.

Das 13 pessoas, 11 homens e duas mulheres, com idades entre os 23 e os 52, dois ficaram em prisão preventiva, segundo o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis). A maioria dos detidos não foi ainda ouvida no âmbito do primeiro interrogatório judicial.

"As detenções surgiram após a consolidação de vários elementos de prova essenciais à imputação destes crimes aos seus autores e após a realização de cerca de 20 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, no concelho de Lisboa", lê-se no mesmo comunicado.

Na operação foram apreendidas seis espingardas, duas pistolas de calibre 6,35mm, centenas de munições e várias doses individuais de diferentes tipos de droga.

