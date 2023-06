IVA zero ajuda ou não? Opiniões dividem-se

A taxa de inflação voltou a cair e o INE diz que o IVA Zero ajudou. Mas nem todos são da mesma opinião e não é certo que os preços baixem assim tanto. As opiniões dividem-se.





A inflação no conjunto das 20 economias do euro desceu de 7% em abril para 6,1% em maio, segundo a estimativa rápida do Eurostat. Já a inflação portuguesa ficou abaixo da média da zona euro e segundo o Instituto Nacional de Estatística caiu para os 4% em maio, o que representa menos 1,7 pontos percentuais que no mês anterior.

Questionado sobre estes dados, Henrique Tomé, analista da XTB, diz que, no entanto «quando olhamos para a taxa de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) é notório que vemos abrandamentos mas a mesma ainda registou os 5,5% (6,6% no mês precedente)». Já o indicador de inflação subjacente terá registado uma variação de 5,5%, os produtos alimentares não transformados terão desacelerado para 8,9% (14,1% em abril), «o que de facto demonstra que a parte da alimentação continua a mostrar números muito elevados».

Quando olhamos para o Índice de Preço ao Consumidor (IPC) na ótica dos serviços, diz o analista, «observamos que o índice tem vindo a subir desde o início do ano e que neste momento encontra-se nos 4.8%, segundo os últimos dados de abril. Portanto, conseguimos observar que ainda há sinais de resistência à descida dos preços em algumas métricas».

E diz ainda: «Na minha opinião, daqui para a frente as variações na taxa de inflação deverão ser menores, isto se o setor dos serviços continuar a apresentar pressões sobre os preços».

O analista da XTB admite que apesar da descida dos preços da energia, os produtos alimentares continuam a registar subidas. «Isto deve-se ao aproveitamento por parte dos vendedores (poderão ser os retalhistas) que em períodos de inflação descontrolada, utilizam os ‘bens necessários’ para implementar aumentos de margens, ou seja subidas de preços, sendo que nestes bens é mais fácil implementar dado que a procura tende a manter-se constante absorvendo rápido essa subida de preços», atira. E diz que para que os preços descessem «era necessário um choque do lado da oferta (aumento produtivo de bens alimentares) ou um choque do lado da procura (queda no consumo de bens alimentares), como é difícil que tais choques aconteçam a massa monetária injetada pelos bancos centrais vai-se ‘depositando’ nestes bens».

Preços dos alimentos e IVA zero

Depois de, na semana passada, ter registado a primeira subida desde que a medida está em vigor, o cabaz de produtos com IVA zero analisado pela Deco Proteste voltou a descer de preço na última semana, ainda que o valor não tenha sido muito significativo: apenas 59 cêntimos (-0,45%). Feitas as contas, desde que a medida entrou em vigor, o cabaz alimentar considerado já ‘encolheu’ no preço em 8,70 euros, para 130,07 euros (-6,27%).

Apesar destes dados, são muitos os consumidores e partidos políticos da oposição que defendem que esta medida não se reflete e não ajuda os portugueses.

Henrique Tomé não tem dúvidas de que o impacto do IVA zero «é marginal» e que «esta foi apenas mais uma medida populista adotada pelo Governo que, em vez de ajudar os agentes económicos, contribui apenas para que a inflação permaneça durante mais tempo».

De outra opinião é Pedro Assunção, Chief Investment Officer da Forste, ao defender que a taxa de inflação em Portugal «teve um bom comportamento» e que esta quebra «teve um contributo importante da medida de IVA Zero num cabaz de bens alimentares, que permitiu que a inflação mensal de produtos alimentares não transformados tenha sido de 2,4% em maio». Por este motivo, diz não concordar que «os preços dos alimentos continuaram a aumentar e que o IVA Zero não teve impacto. Teve um impacto este mês e foi bastante positivo. Quando analisamos a inflação anual dos preços dos alimentos, ainda continuamos com uma taxa de subida de praticamente 9% e portanto ainda muito exagerada, mas isso é um efeito dos meses anteriores e não de maio», defende o especialista.

O que esperar?

A grande questão é se esta baixa constante nos dados da inflação pode levar os portugueses a assistir a baixa de preços até ao final do ano. Henrique Tomé defende que «dependerá muito do lado dos consumidores, pois estes serão vitais para que exista uma correção nos preços, caso a procura comece efetivamente a diminuir», acrescentando que os preços da energia e das matérias-primas nos mercados internacionais «têm estado a corrigir de forma significativa, ainda assim, é necessário que a atividade económica continue a diminuir para que o consumo possa também diminuir a fim de termos uma maior estabilização dos preços».

Para o analista é claro que a melhor forma de antecipar eventuais mudanças nos preços «será pela leitura dos indicadores económicos que nos permitem perceber o que aconteceu no passado, presente e projetar no futuro as mudanças na economia».

Mas, ainda assim, «é esperado que as taxas de juro continuem a subir o que vai provocar uma diminuição da procura de bens e serviços, que por sua vez deverá fazer os preços ficarem mais estáticos e por sua vez tenhamos baixas na inflação».

Por sua vez, Pedro Assunção é da opinião de que daqui para a frente «pensamos que a inflação pode continuar a descer mas a um ritmo inferior ao que vimos este mês» e que os contributos para a queda da inflação «devem continuar a vir dos produtos energéticos, que há um ano estavam a sofrer o impacto pleno da crise energética europeia e que estão em forte queda nos mercados internacionais». Mas, além disso, avança o especialista, «a correção de várias matérias-primas nos últimos tempos vai, lentamente, ter um impacto nos preços de muitos produtos. Por isso acreditamos que estamos num processo lento de normalização».

E finaliza: «Note-se que a inflação subjacente caiu muito menos do que a inflação geral em maio, precisamente porque exclui o impacto dos produtos alimentares e da energia que foram os dois maiores contributos para a descida de maio. A descida da inflação subjacente vai ser seguramente mais lenta do que a descida da inflação geral nos próximo meses».

