André Peralta Santos nomeado subdiretor-geral da Saúde

O médico de saúde pública André Peralta Santos foi nomeado, esta segunda-feira, subdiretor-geral da Saúde, em regime de substituição, entrando em funções já amanhã, anunciou o ministério da Saúde.

"O ministro da Saúde nomeou esta segunda-feira André Peralta Santos como subdiretor-geral da Saúde, em regime de substituição. Médico de saúde pública, desempenha funções na Direção-Geral de Saúde como coordenador do projeto PaRIS - Estudo Internacional sobre os Resultados e Experiências dos Utentes com os Serviços de Saúde", lê-se no comunicado do gabinete de Manuel Pizarro.

Recorde-se que André Peralta dos Santos substitui assim Rui Portugal que deixou o cargo, quando estava a substituir a diretora-geral da Saúde durante as férias.

