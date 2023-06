Infarmed proíbe exportação de 101 medicamentos

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) atualizou a lista de medicamentos cuja exportação está temporariamente suspensa.

A lista , segundo a circular publicada no site do Infarmed, “abrange todos os medicamentos críticos que estiveram em rutura no mês de maio, bem como os medicamentos que estejam a ser abastecidos ao abrigo de autorização de utilização excecional”.

No total, são 101 fármacos, o que inclui vacinas contra hepatite A, difteria, tétano e tosse convulsa.

A suspensão pretende assegurar o abastecimento do mercado nacional após a ocorrência de uma rutura e aplica-se a todos os intervenientes do circuito, incluindo aos fabricantes.

