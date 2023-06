Jovem detido por agredir mãe e avó em Vila do Conde

A GNR deteve, no passado domingo, um jovem de 20 anos por violência doméstica, no concelho de Vila do Conde.

Na sequência de uma denúncia a dar conta de que um homem se encontrava na posse de duas armas brancas a ameaçar duas vítimas, sua mãe e avô, de 54 e 79 anos, os militares da GNR deslocaram-se ao local, onde verificaram que o suspeito se encontrava na posse de duas armas brancas a ameaçar os familiares, motivos que levaram à sua detenção em flagrante.

Durante a ação, foi ainda possível apurar que o detido furtou diversos bens e dinheiro às vítimas.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Matosinhos, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

