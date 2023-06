7 de junho 2023 às 09:41

As imagens do concerto de The Weeknd no Passeio Marítimo de Algés

O artista canadiano The Weeknd, que já anuncio que vai deixar cair essa ‘persona’, atuou, esta terça-feira à noite, no Passeio Marítimo de Algés, num espetáculo com direito a um robot gigante.