Português suspeito de matar e esquartejar ator Jeff Machado

A Polícia Federal (PF) brasileira emitiu, esta terça-feira, um mandado internacional de captura contra Bruno Rodrigues, nascido no Brasil mas com nacionalidade portuguesa, por suspeitas de estar envolvido no homicídio do ator Jeff Machado, cujo corpo foi encontrado esquartejado dentro de um baú enterrado.

O suspeito está a monte desde a semana passada e, embora não haja registo de uma possível viagem, a polícia brasileira não descarta a possibilidade de o produtor de televisão ter fugido para Portugal, tendo já alertado as autoridades portuguesas, segundo o site brasileiro R7.

Recorde-se que o corpo de Jeff Machado foi encontrado a 22 de maio, mas o homicídio terá sido cometido no final de janeiro. A polícia brasileira acredita que o crime aconteceu no dia 23 desse mês e as autoridades acreditam que se tratou de um ato premeditado e que tudo aconteceu na casa do ator.

