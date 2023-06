Proteção Civil deixa recomendações para agravamento do estado do tempo

A Depressão Óscar chegou a Portugal Continental e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê até sexta-feira, precipitação por vezes forte com possibilidade de queda de granizo e trovoada a partir da tarde desta quarta-feira na região Norte, e chegando a todo território na quinta-feira, durante a manhã em alguns locais da região Sul e, com maior intensidade, nas regiões Norte e Centro em especial a partir da tarde.

Nas terras altas e na faixa costeira ocidental é esperado vento, por vezes forte.

A confirmarem-se as previsões, poderão ocorrer inundações em zonas urbanas e cheias, deslizamentos e derrocadas.

A Proteção Civil alerta para a necessidade da desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes, garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores.

A autoridade pede ainda a uma condução defensiva, não praticar atividades relacionadas com o mar e evitar o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima

