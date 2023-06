Dois homens detidos pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada em Setúbal

Os detidos, já com antecedentes criminais, serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.





A Polícia Judiciária, deteve dois homens de 28 e 26 anos, por suspeitas da prática de dois crimes de homicídio, na forma tentada, sendo vítimas, dois homens de 22 e 17 anos.

Os factos remontam ao passado mês de abril, “quando os suspeitos por factos ainda não totalmente esclarecidos, se desentenderam com um grupo de indivíduos, entre as quais a vítima, no interior de um estabelecimento de diversão noturna nesta cidade de Setúbal”, explicou a PJ em comunicado.

Algum tempo depois, os suspeitos transportando-se numa viatura automóvel e após detetarem as vítimas, que circulavam apeadas, efetuaram disparos de arma de fogo, contra estas.

Os detidos, já com antecedentes criminais, serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.

Os comentários estão desactivados.