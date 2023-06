Quatro crianças esfaqueadas em França

As crianças estavam num parque perto do Lago Annecy. Uma tem 22 meses, duas têm dois anos e uma quarta tem três, disse a procuradora Line Bonnet-Mathis.





Seis pessoas, incluindo quatro crianças, foram, esta quinta-feira, esfaqueadas na Annecy, França.

De acordo com o ministro Gerald Damanin, através do Twitter, o ataque ocorreu na cidade de Annecy, perto do lago, e o agressor já foi detido.

As crianças estavam num parque perto do Lago Annecy. Uma tem 22 meses, duas têm dois anos e uma quarta tem três, disse a procuradora Line Bonnet-Mathis.

"Várias pessoas, incluindo crianças, foram feridas por um indivíduo armado com uma faca numa praça em Annecy", disse o governante.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o ataque de “cobardia absoluta" em Annecy. "Crianças e um adulto estão entre a vida e a morte. A nação está em choque", disse ainda o líder francês. "Os nossos pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e as forças mobilizadas", acrescentou.

Os comentários estão desactivados.