Bonnie Raitt

Green Light

1982

produtor: Rob Fraboni

estúdio - Shangri-La Studios - Malibu

por Telmo Marques

Quando se pensa em Bonnie Raitt, é inevitável associá-la especialmente ao "country" e ao seu instrumento de eleição, a "bottleneck guitar", tendo no entanto a mesma muito mais a oferecer, como se poderá ouvir no álbum acima referenciado.

Uma voz estupenda, acompanhada por uma banda de eleição, compreendendo nomes como Ian McLagan, um dos fundadores dos Faces, e que tocou igualmente com Bob Dylan e os Rolling Stones.



Não tendo bem a certeza, julgo ter sido este o álbum que me deu a conhecer Bonnie Raitt pela primeira vez, talvez em meados dos '80s.

Ouvi-o com toda a certeza em vinil, há falta de melhor opção à data, e marcou-me de uma forma inolvidável, pois continha uma faixa do melhor cantautor de todos os tempos, Bob Dylan, de seu nome "Let's Keep It Between Us", que é quanto a mim o ponto mais alto do álbum.



Outro dos temas que ficou-me para sempre na retina ou no tímpano ("take your pick)", foi o "Baby Come Back" escrito pelo Eddy Grant, sim , aquele que escreveu o "Give Me Hope Johanna", que se viria a tornar um êxito por todos os cantos do mundo.



Foi definitivamente o álbum que deixou Bonnie Raitt como mais uma cantantoura country, e deixou-lhe espaço aberto para um espectro musical mais amplo, como facilmente se observará com uma atenção cuidada, ouvindo este magnífico álbum.



Todo o álbum tem uma tendência muito mais versada para o rock, o que inclusive lhe mereceu várias críticas, infelizmente nem todas positivas...!!!

Felizmente, este mesmo álbum, mereceu-lhe a nomeação para o "grammy" de melhor álbum do ano, o que, mesmo não ganhando, foi-lhe bastante favorável para a carreira, e de uma forma totalmente merecida...!!!



Outro dos temas de destaque deste álbum é o "Talk To Me", escrito por Jerry Lynn Williams compositor, que inclusive chegou a colaborar com Eric Clapton, em alguns dos seus maiores êxitos dos anos 80...



"Talk To Me"

The time has come

Before our yesterday is here

I said, the time has come now baby

For you and me to get a few things clear

I might be right or I might be wrong

What does it matter if I'm weak or strong

I might be rich I might be poor

Please don't ya ever close that door

Come home and talk to me

Tell me what is on your mind

You better tell me baby

Tell me while there's still enough time

Well I gave you everything that I had

Now you're sayin' you're a little bit mad at me

I taught ya everything I knew

There ain't too much more I can do for you

You feel there's somethin' wrong?

Then you'll have to tell me it's wrong

You know it too

There's somethin' wrong with you

Don't hold it in

Come on baby, I'm still your friend

Why don't you talk to me

Tell me what is on your mind

Now ya better tell me baby

Tell me while there's still enough time

I might be right or I might be wrong

What does it matter if I'm weak or strong

I might be rich I might be poor

Please don't ya ever close that door

Come home and talk to me

Tell me what is on your mind

You better tell me baby

Tell me while there's still enough time



Até para a próxima semana





Os comentários estão desactivados.