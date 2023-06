Incêndios no Canadá deixam EUA em alerta

por João Sena

A vaga de incêndios começou em maio deste ano e, até ao momento, há a registar cerca de 2.300 incêndios florestais. Só esta semana houve 400 incêndios no país, a maioria na província do Quebec, e a área ardida é superior a 4,1 milhões de hectares, o equivalente à dimensão da Bélgica. Há incêndios de costa a costa do Canadá. «A situação é difícil e de partir o coração», disse o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

A área atingida já é calculada pelas autoridades canadianas como 12 vezes superior à habitualmente registada em junho. A situação pode ser ainda mais dramática nos próximos meses, uma vez que as previsões apontam para temperaturas muito elevadas no verão. Até ao momento, a devastadora dimensão dos incêndios motivou a retirada de mais de 120 mil pessoas das suas habitações.

Trudeau apontou as alterações climáticas como a razão para o aumento do número de grandes incêndios, que «estão a afetar as rotinas diárias, vidas e meios de subsistência e a nossa qualidade do ar». O_primeiro-ministro prometeu continuar «a trabalhar com os parceiros em todo o mundo para enfrentar estas mudanças e lidar com os seus impactos».

O fumo dos incêndios florestais no Canadá chegou à costa leste dos Estados Unidos, estando algumas cidades envoltas numa espessa nuvem de fumo e os valores de dióxido de carbono são dez superiores à média habitual. Dezenas de milhões de pessoas residentes nas zonas de Nova Iorque e Washington DC foram afetadas pelo fumo. Por essa razão, as autoridades recomendaram que fechassem as janelas, evitassem realizar atividades físicas ao ar livre, principalmente as pessoas que sofrem de problemas respiratórios, e as escolas encerram os recreios por causa da poluição do ar.

O primeiro-ministro Trudeau anunciou a chegada de centenas de bombeiros de vários países . Portugal, Espanha e França vão enviar 280 bombeiros para ajudar o Canadá a combater os devastadores incêndios, uma ajuda que se enquadra no Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. «Estamos solidários com o Canadá face aos terríveis incêndios florestais. O Canadá solicitou o apoio e nós estamos a responder prontamente», anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. De Portugal, vai partir uma força de 100 a 120 elementos dos bombeiros, INEM e proteção civil para ajudar os congéneres canadianos.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, aproveitou para lembrar que «com o aumento da temperatura global, metade da humanidade está na zona de perigo de incêndios florestais e outros acontecimentos climáticos extremos, como inundações, secas e tempestades violentas. Estamos a ficar sem tempo para fazer as pazes com a natureza», publicou nas redes sociais.

