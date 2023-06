Incêndio obriga a evacuar edifício no Porto

As causas do fogo são ainda desconhecidas.





Um incêndio na zona de Campanhã, no Porto, obrigou esta sexta-feira à evacuação de um edifício e deixou duas pessoas feridas.

Em declarações à agência Lusa, fonte do comando subregional do Porto disse que naquele prédio funcionavam um lar, um centro de dia e um infantário.

Foram retiradas cerca de 60 pessoas, disse ainda a mesma fonte.

O alerta para o fogo foi dado às 13h51 e, no local, estiveram 27 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Porto e dos Voluntários assim como três viaturas do INEM.

As causas do fogo são ainda desconhecidas.

Os comentários estão desactivados.