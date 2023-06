Preços dos alimentos sobem mais de 4 euros em 7 dias

A Deco Proteste revelou ontem que o cabaz de 63 bens alimentares que a instituição vem a monitorar desde o início de 2022, teve «uma subida de 4,46 euros em sete dias».

Depois de, há uma semana, a 31 de maio, este cabaz «ter atingido o valor mais baixo deste ano (217,60 euros)», voltou a subir para 222,06 euros a 7 de junho.

A Deco acrescenta ainda que comparando este valor com «o período homólogo do ano passado, o preço do cabaz subiu 20,77 euros (mais 10,32%)». E conclui: «Há um ano, comprar exatamente os mesmos bens essenciais custava 201,29 euros».

