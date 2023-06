Metro de Lisboa prolonga serviço na noite de Santo António

As linhas verde e azul do metro vão estar a funcionar até às 3h00 na noite de 12 para 13 de junho, no âmbito “das celebrações dos Santos Populares, associando-se às festas de Lisboa e às atividades de lazer a ocorrer na cidade”.

O prolongamento “ocorrerá em todas as estações da linha Verde e da linha Azul (com exceção da estação Avenida, que fechará perto das 00h30 por questões de segurança), com circulação de comboios com 6 carruagens. As restantes linhas Amarela e Vermelha funcionarão no seu horário habitual”, informou o Metropolitano de Lisboa em comunicado.

A empresa deixa ainda a recomendação que os passageiros comprem antecipadamente, nas máquinas de venda automática, a viagem de regresso, para facilitar as deslocações e evitar demoras ou filas desnecessárias.

