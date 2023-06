Manchester City vence Liga dos Champeões

O Manchester City conquistou a Liga dos Campeões, ao vencer por 1-0 o Inter de Milão, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, este sábado.

O único golo da partida foi marcado por Rodri Hernández, aos 68 minutos.

Esta foi a segunda vez que a equipa inglesa, onde alinham os portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias, disputou a final da liga milionária. A primeira foi em 2021, com Pep Guardiola no comando, tendo perdido com o Chelsea, para dois anos mais tarde conquistar o troféu, derrotando o Inter de Milão, que tem três títulos da Champions.

