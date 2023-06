Tiroteio na Suécia mata dois adolescentes e faz outros dois feridos

A polícia revelou que outras duas pessoas, de 40 e 65 anos, foram encontradas com ferimentos de balas nas imediações do centro comercial.





Dois adolescentes de 15 anos morreram e outras duas pessoas ficaram feridas num tiroteio no sábado em Estocolmo, na Suécia, adiantou a polícia, que deteve dois suspeitos.

As autoridades estão a investigar o caso como sendo homicídio e tentativa de homicídio, mas as motivações do ataque ainda não são conhecidas.

Um dos jovens morreu no local, no centro comercial Farsta, e o outro após ser transportado para o hospital.

A polícia revelou que outras duas pessoas, de 40 e 65 anos, foram encontradas com ferimentos de balas nas imediações do centro comercial, uma delas numa igreja e outra na zona de Larsbodavägen.

Os dois suspeitos foram detidos para interrogatório e carro em que seguiam foi apreendido e irá ser alvo de análise forense.

