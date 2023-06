Metro de Lisboa retoma circulação com 4 e 6 carruagens nas linhas Amarela e Verde

Estas medidas têm como objetivo minimizar os transtornos causados aos clientes com as obras na estação do Campo Grande.





O Metropolitano de Lisboa antecipará para dia 12 de junho, a circulação dos comboios com quatro e seis carruagens nas linhas Amarela e Verde respetivamente, “na sequência do esforço realizado pela empresa na adoção de medidas no âmbito da execução dos trabalhos em curso na estação Campo Grande”, explicou o empresa de transportes em comunicado.

Desta forma, o Metropolitano de Lisboa retoma a circulação com comboios de seis carruagens na linha Verde, no troço compreendido entre o Campo Grande e o Cais do Sodré (a estação Telheiras continua encerrada) e inicia a circulação com comboios de quatro carruagens na linha Amarela, no troço entre Odivelas e Campo Grande. A circulação na linha Amarela com comboios de quatro carruagens, efetuar-se-á, por questões técnicas, progressivamente até ao próximo dia 17 junho.

O troço entre a Cidade Universitária e Rato continua a funcionar com comboios de 6 carruagens.

Estas medidas têm como objetivo minimizar os transtornos causados aos clientes com as obras na estação do Campo Grande, sendo que a normal circulação nas linhas Amarela e Verde será retomada às 6h30 do dia 8 de julho de 2023, com comboios de seis carruagens em todas as linhas.

O serviço de autocarro em modo vaivém entre Telheiras, Campo Grande e Cidade Universitária, continuará a realizar-se até ao próximo dia 7 de julho, inclusive.

Os comentários estão desactivados.