Al Pacino. Ser pai aos 83 anos

Robert de Niro, David Foster, Richard Gere e Mick Jagger são apenas alguns dos exemplos de famosos que foram pais depois dos 70. Agora, a esta lista, junta-se o nome de Al Pacino. Noor Alfallah (que costuma ser presença assídua nos órgãos de informação cor-de-rosa por se ter envolvido com celebridades como Jagger), e que é 54 anos mais nova do que Al Pacino, seu atual companheiro, estará grávida de oito meses, de acordo com um representante do casal em declarações ao TMZ. A mesma publicação avançou que o artista, de 83 anos, pediu um teste de ADN, pois acreditava que já não poderia ser pai devido à idade e a problemas de saúde que teve. O ator já é pai de Julie Marie, de 33 anos, com Jan Tarrant, e dos gémeos Anton e Olivia, 22 anos, com a atriz Beverly D’Angelo.

Em 2014, Pacino explicou à revista New Yorker como o facto de o seu pai o ter deixado e à sua mãe, quando ele tinha apenas dois anos, moldou o seu relacionamento com os filhos. «É o elo perdido, por assim dizer. Ter filhos ajudou muito. Eu sabia conscientemente que não queria ser como o meu pai. Eu queria estar lá. Eu tenho três filhos. Eu sou responsável por eles. Eu faço parte da vida deles. Quando não estou, é perturbador para mim e para eles», referiu.

Alfredo James Pacino nasceu na cidade de Nova Iorque, nos EUA, a 25 de abril de 1940. Ele era o único filho de imigrantes italianos da Sicília que se separaram quando ele era criança. Depois de os pais de Pacino se terem separado, o pai de Pacino mudou-se para a Califórnia e o menino foi criado pela sua mãe e avós no Bronx. Embora um tanto tímido quando criança, no início da adolescência Pacino desenvolveu interesse em atuar e mais tarde foi aceite na High School of Performing Arts. No entanto, ele provou ser um aluno mau, falhando na maioria das aulas antes de desistir aos 17 anos.

Depois de deixar a escola, Pacino trabalhou em vários empregos antes de se mudar para Greenwich Village em 1959 para perseguir o seu sonho de se tornar ator. Ele começou a estudar teatro no Herbert Berghof Studio e logo conseguiu papéis em produções off-Broadway, incluindo um papel de 1963 na peça de William Saroyan, ‘Hello, Out There’. Em 1966, Pacino deu um passo em frente quando foi aceite no Actors Studio, onde estudou com o reconhecido técnico Lee Strasberg. O trabalho de Pacino levou a que se envolvesse em projetos proeminentes como a produção da Broadway de 1969 de ‘Does a Tiger Wear a Necktie?’.

Mas seria a atuação de Pacino num filme pouco conhecido de 1971, intitulado de ‘The Panic in Needle Park’, que colocaria a sua carreira num caminho distinto. A interpretação de Pacino de um viciado em heroína chamou a atenção de Francis Ford Coppola, que estava no meio do casting para o seu próximo filme, ‘O Padrinho’, baseado no romance de Mario Puzo. Embora estivesse a considerar superestrelas como Robert Redford e Jack Nicholson para o papel, Coppola acabou por escolher o então relativamente desconhecido Pacino para interpretar Michael Corleone. Lançado em 1972, ‘O Padrinho’ foi um enorme sucesso e é amplamente considerado um dos maiores filmes de todos os tempos.

Após o sucesso d‘O Padrinho’, Pacino rapidamente se tornou num protagonista muito procurado. Após um papel em que esteve na ribalta com Gene Hackman em ‘Scarecrow’ (1973), Pacino surgiu em três filmes de sucesso sucessivos, cada um dos quais lhe rendeu uma indicação ao Óscar de Melhor Ator. Em 1974, ele apareceu em ‘Serpico’, a verdadeira história do polícia Frank Serpico, cujo trabalho secreto durante a década de 1960 ajudou a expor a corrupção no New York Police Department. O filme foi um êxito comercial e de crítica.

Até 2019, Pacino ganhou um Óscar, dois Emmys, dois Tonys e quatro Globos de Ouro. Recebeu ainda o Lifetime Achievement Award do American Film Institute em 2007. Em dezembro de 2016, Pacino e as suas atuações aclamadas foram celebradas no 39º Kennedy Center Honors.

