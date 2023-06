Kim Jong-un oferece "apoio total" a Putin

Esta declaração, que foi publicada pela agência oficial de notícias norte-coreana KCNA, não menciona diretamente a invasão da Ucrânia, contudo elogia a "boa decisão e liderança (...) de Putin para impedir as crescentes ameaças de forças hostis".





O líder da Coreia do Norte ofereceu o seu "apoio total" à Rússia numa mensagem ao Presidente russo, Vladimir Putin, devido aos feriados da Rússia.

Esta declaração, que foi publicada pela agência oficial de notícias norte-coreana KCNA, não menciona diretamente a invasão da Ucrânia, contudo elogia a "boa decisão e liderança (...) de Putin para impedir as crescentes ameaças de forças hostis".

O povo norte-coreano oferece "total apoio e solidariedade ao povo russo na luta incansável para defender a causa sagrada da preservação dos direitos soberanos, do desenvolvimento e dos interesses do país contra as práticas arbitrárias e autoritárias dos imperialistas", pode ler-se na declaração.

A Coreia do Norte descreveu a invasão russa como uma "guerra por procuração" dos Estados Unidos para destruir a Rússia e condenou a ajuda militar ocidental a Kiev.

