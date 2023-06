Morreu antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi

O antigo Presidente italiano, que também liderou o AC Milan e, atualmente, era o responsável máximo pelo Monza, Silvio Berlusconi, morreu, esta segunda-feira, aos 86 anos.

A notícia foi avançado pelo Corriere della Serra, que descreveu que o seu irmão Paolo, e os filhos deslocaram-se para o hospital, onde se encontrava já a esposa, Marta Fascina, após ouvirem esta notícia.

Berlusconi, líder do partido político Força Itália, tinha sido novamente admitido no hospital na sexta-feira, no Hospital San Raffaele, em Milão, depois de ter estado internado durante 44 dias, tendo tido alta hospital no dia 19 de maio, devido a uma pneumonia agravada pela leucemia crónica que sofria há alguns anos.

O político italiano fazia parte da coligação, juntamente com os Irmãos da Itália, de extrema-direita, de Giorgia Meloni, e a Liga, de Matteo Salvini, que lideram o país.

Os comentários estão desactivados.