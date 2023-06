Jovem de 17 anos apanhado com arma de fogo nas Festas do Pinhal Novo

A GNR deteve um jovem de 17 anos, no sábado, por posse ilegal de arma, na localidade do Pinhal Novo, no concelho de Palmela.

Na sequência de uma informação de que um indivíduo estaria na posse de uma arma de fogo, no recinto das Festas Populares do Pinhal Novo, os militares deslocaram-se para o local onde detetaram e abordaram o suspeito.

Durante a abordagem foi possível concluir que o indivíduo estava na posse de uma arma de fogo, motivo pelo qual foi detido.

Foram apreendidas uma pistola, cinco munições, um telemóvel e 115 euros em dinheiro.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal.

