Autoridades preparam medidas de segurança em Miami devido a audiência de Trump

As autoridades de Miami estão a preparar uma forte operação de segurança para a chegada, esta terça-feira, do ex-Presidente Donald Trump.

O antigo apresentador do The Apprentice vai estar presente no tribunal para uma audiência histórica relacionado com manipulação de documentos confidenciais.

O autarca de Miami, Francis Suárez, afirmou que foram fechadas algumas ruas adjacentes ao prédio do tribunal, onde dezenas de equipas de reportagem estão fixadas há dias.

O político acrescentou ainda que não se registaram ameaças de nenhum tipo e que a polícia local está a levar em consideração a convocação de manifestações, defendendo o direito de protesto, no entanto pediu que estas decorressem de forma pacífica.

"A preparar-me para ir para a Miami. Devemos todos ser fortes e derrotar os comunistas, marxistas e lunáticos da esquerda radical que estão a destruir sistematicamente o nosso país. Fazer a América Grande Novamente!", escreveu o ex-Presidente, terça-feira de manhã, na sua rede social, a Truth Social.

Trump irá abordar a acusação contra si esta noite exclusivamente com o Americano Media, o primeiro órgão de comunicação hispânico a entrevistá-lo depois de o procurador especial Jack Smith o ter acusado de 37 crimes federais.

