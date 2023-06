Transporte público, sinónimo de cidades sustentáveis

Num momento em que se assinalam os 50 anos da declaração do Dia Mundial do Ambiente, pela ONU, importa refletir sobre a mobilidade urbana e o seu contributo para tornar as cidades mais sustentáveis.

O transporte público desempenha um papel fundamental na construção de cidades felizes. Interliga pessoas, comunidades e fortalece o tecido social. Em tempos de crescente desigualdade social, contribui para construir pontes, tornando as viagens acessíveis, oferecendo oportunidades iguais e garantindo o acesso a serviços essenciais como escolas, hospitais e locais de trabalho. Hoje, em Lisboa, qualquer jovem estudante ou pessoa com mais de 65 anos tem acesso gratuito a toda a rede de transporte público. Comparando com o verão de 2022, altura em que esta medida foi introduzida, a utilização da rede da CARRIS pelos grupos beneficiários mais do que duplicou. Isto significa que o transporte público respondeu em dobro às necessidades de deslocação destas pessoas, facilitando as suas vidas.

Mas se o que nos move é garantir mobilidade para todos, não menos importante é refletir sobre os inúmeros ganhos do recurso ao transporte público. Andar de transporte público é contribuir para uma cidade mais sustentável e eficiente. De forma gradual, mas consistente, os transportes públicos de Lisboa têm vindo a recuperar os passageiros que ‘perderam’ durante a pandemia. Ao longo dos primeiros cinco meses do ano, a CARRIS já transportou mais 8,5 milhões de passageiros do que no mesmo período do ano passado. Se imaginarmos que a CARRIS não estava disponível, e que metade destas pessoas optaria pelo automóvel, teríamos mais de 4 milhões de viagens adicionais de carro (em linha com a repartição atual das viagens por modos de transporte em Lisboa), pelo que teríamos menos espaço para usufruir da cidade, mais ruído e pior qualidade do ar.

Defender o transporte público é lembrar que a CARRIS conseguiu, em 2022, pelo 3.º ano consecutivo, um nível de satisfação dos seus clientes superior a oito (num máximo de 10), mas é também reconhecer que é preciso fazer mais. Para isso, estamos a investir, este ano, mais de 70 milhões de euros na melhoria da oferta, com a aquisição de 88 novos autocarros (59 dos quais com zero emissões poluentes) e 15 novos elétricos articulados. Estamos também a investir 5 milhões de euros em novas tecnologias e melhores formas de acesso ao transporte pelos nossos clientes, modernizando o serviço e continuando a elevar os padrões de desempenho, para que andar de transporte público seja cada vez mais simples.

Em síntese, o transporte público é um pilar fundamental para cidades alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que esta semana se celebram em todo o mundo. Valorizá-lo e investir nele torna-se, assim, absolutamente necessário. É por isso que esta semana nos juntámos a milhares de especialistas de todo o mundo, no congresso mundial do setor, para debater formas de melhorar o transporte público, mas também para, em conjunto, subscrevemos a Declaração ‘We stand for public transport’, na defesa de melhores cidades para todos.

