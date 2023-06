Aeroportos. Movimento de passageiros continua a atingir máximos históricos

Em abril deste ano movimentaram-se 5,9 milhões de passageiros e 18,4 mil toneladas de carga e correio nos aeroportos nacionais, valores que correspondem a crescimentos de 18,7% e 0,6%, respetivamente, face a abril de 2022. Os números, avançados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, dizem ainda que comparando com abril de 2019, registaram-se aumentos de 11% e 7,7%, pela mesma ordem.

“Desde o início de 2023, têm-se verificado valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais sempre superiores aos níveis pré-pandemia”, explica o gabinete de estatística, detalhando que em abril foi registado o desembarque médio diário de cerca de 99 mil passageiros nos aeroportos nacionais, valor superior ao registado em abril de 2022 (83,9 mil; +18,4%) e 10,8% acima do verificado em abril de 2019 (89,6 mil).

Fazendo as contas aos primeiros quatro meses do ano, o número de passageiros aumentou 41,1% face a igual período de 2022, enquanto o movimento de carga e correio se manteve sem alterações. Comparando com o mesmo período de 2019, registaram-se acréscimos de 13,7% e 10,7%, respetivamente.

A nível de destinos, França manteve-se como principal país de origem e de destino dos voos internacionais com passageiros, seguindo-se o Reino Unido e a Espanha. De janeiro a abril, Espanha e Itália registaram os maiores acréscimos face a igual período de 2022: +65,7% e +67,8%, respetivamente, nos passageiros desembarcados; +68% e +67,9%, pela mesma ordem, nos passageiros embarcados.

