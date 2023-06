O assédio nos anos 40

Por João Cerqueira

Num artigo de opinião publicado no Expresso, Boaventura Sousa Santos explica que, tendo nascido em 1940, é de uma geração «em que comportamentos inapropriados, se não mesmo machistas, quer se trate da convivência ou da linguagem, eram aceites pela sociedade». Como tal, o sociólogo defende que «não é sempre fácil perceber conscientemente que se está a ter comportamentos que antigamente não eram vistos como inapropriados». Assim sendo, a culpa não é dele, mas da sociedade. E a função da sociologia é mesmo esta: desresponsabilizar-nos quando é preciso.

De facto, para qualquer homem nascido na década de quarenta, em pleno Estado Novo, era perfeitamente natural convidar mulheres para casa e colocar-lhes as mãos nas pernas ou mesmo atirarem-se para cima delas. Aliás, consta que as únicas mulheres que escaparam foram Dona Maria, devido ao seu estatuto de governanta de Salazar, e a Irmã Lúcia, por proteção divina. E, na Exposição do Mundo Português, Leitão de Barros apresentou um documentário onde se vê as mulheres portuguesas a serem apalpadas nos campos e nas fábricas, todas contentes, para mostrar o nosso avanço cultural. Os refugiados islâmicos que, na Alemanha e na Suécia têm atacado mulheres nas ruas, iriam sentir-se em casa no Portugal dos anos quarenta.

Deus, Pátria, Família e Assédio.

Quem tiver dúvidas acerca dos avanços e contactos aceites pela sociedade da época pode desfazê-las visualizando uma vez mais o filme O Pátio das Cantigas onde Laura Alves, Maria Paula e Maria da Graça são, da primeira à última cena, vítimas de assédio sexual por parte de António Silva, Vasco Santana e António Vilar. Anos depois, em O Leão da Estrela, António Silva continua a tratar as mulheres como um tarado troglodita, pouco faltando para arrastar a bela Milú pelos cabelos para o seu covil. Estas práticas eram tão habituais que António Ferro chegou a sugerir aos realizadores que houvesse um pouco mais de contacto físico nos filmes para os espetadores não adormecerem. Faltava corpo à Política do Espírito.

Mas podemos também olhar para a arte dessa época para comprovar que era tão normal assediar mulheres quanto acreditar no milagre de Fátima. Nos painéis da Gare Marítima da Rocha do Conde d’ Óbidos, Almada Negreiros mostra entre a assistência que assiste à exibição dos saltimbancos várias mulheres a serem apalpadas pelos populares. Além disso, a expressão ambígua da mulher vestida de verde, entre a surpresa e o deleite, resulta de estar a ouvir piropos indecorosos por parte de algum marinheiro. Anos antes, na obra Auto-Retrato num Grupo, a mão esquerda de Almada que não se vê está, obviamente, na perna da bailarina espanhola Júlia de Aguilar ou da atriz portuguesa Aurora Gil, ante o olhar de soslaio do Professor Dória Nazaré que está desejoso de fazer o mesmo.

E, por fim, podemos recordar um dos famosos fados de Alfredo Marceneiro cujo poema dizia o seguinte:

«É o bicho, é o bicho

Vou-te devorar

Crocodilo eu sou».

Enfim, neste caldo de cultura patriarcal, machista e assediadora, era quase impossível que algum homem normal pudesse não olhar para as mulheres como um naco de posta mirandesa à espera que lhe deitassem o dente. Os penteados de Beatriz Costa seriam, provavelmente, uma tentativa de esconjurar esse espírito predador que possuía os homens. Mas nem quando fez de parola Gracinda na Aldeia da Roupa Branca foi bem sucedida.

Porém, apesar de tamanha carga sociológica, impelido por todos os lados a cometer assédio, o sociólogo resiste. Boaventura Sousa Santos assume que poderá ter sido indelicado, quiçá, boçal, talvez, canastrão no máximo, mas de modo nenhum cometeu os atos de que o acusam. Não o confundam com António Silva, Vasco Santana ou Almada Negreiros. As garras do Heteropatriarcado roçaram-lhe a pele, mas não o conseguiram apanhar. Os seus instintos antifascistas foram mais fortes do que a mentalidade da época. Porque, como o próprio explica nos seus ensaios, Fascismo, Capitalismo, Machismo, Racismo, Homofobia e Poluição é tudo farinha do mesmo saco. Um saco onde tentaram enfiar o jovem Boaventura, mas que ele afastou com um piparote.

E agora, feito o mea culpa que ao mesmo tempo demonstra sociologicamente a inocência, pode finalmente retomar o seu combate por um mundo mais justo onde as mulheres possam fazer teses de doutoramento sem levarem na bolsa sprays de autodefesa ou pistolas.

