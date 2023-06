Autoridade e democracia: como o PS as coloca em perigo

António Costa decidiu constituir um Governo que mais não é do que uma réplica do conjunto de fações que hoje, de forma pífia, dominam o aparelho socialista.





por João Rodrigues

Advogado, Vereador do Urbanismo e Inovação da CM de Braga

Não raras vezes, associamos a palavra autoridade a regimes não democráticos. São bons exemplos disso, os regimes ‘autoritários’ que percorreram a história e, com esse mesmo nome, as histórias dos mais diversos estados e, consequentemente, dos seus povos. Sucede que a autoridade não só não tem de ser necessariamente considerada uma coisa negativa – no sentido de que restringe, sem mais –, como tem mesmo de ser colocada no topo das prioridades de quem quer manter um regime político democrático são e forte, respeitado pelos cidadãos, que vêm nessa autoridade uma espécie de direito-dever de quem lhes serve de contraparte no exercício do poder.

É a autoridade que substitui a força e a necessidade do recurso à persuasão através do argumento dúbio. É a autoridade, portanto, elemento essencial daquilo a que chamamos e temos como uma democracia.

É, por isso, que vemos com preocupação o que se está a passar com esse quase personagem de conto em que se tornou João Galamba e com tudo o que se passou nos últimos meses e que deu origem a um dos mais novelescos episódios da vida política portuguesa.

Diz quem o conhece – confesso, não conhecia essa sua vertente, mas concedo que esta descrição corresponda à verdade –, que João Galamba é uma pessoa muito trabalhadora, que, no trato privado, mais simples, demonstra o bom senso que lhe falta nos momentos públicos. Que é alguém que tem vontade de servir e que é um político bem mais ágil do que aparenta.

Certo é que, na política, a velha máxima ‘perceção vs. realidade’ continua a valer (parece, até, valer cada vez mais, em prejuízo de uma verdade que, pelo menos em teoria, se quer presente). E a perceção que os cidadãos têm de João Galamba, pelo seu passado, pela sua postura corrente perante o público e, agora, pelo caso que envolveu o seu adjunto Frederico Pinheiro, o SIS e todo o resto que compôs o ramalhete, é – para não lhe chamarmos outra coisa – péssima. E, com essa perceção, vem uma primeira e bastante consequência: a sua total falta de autoridade perante o povo. Falta de autoridade política. Falta de autoridade moral.

Ora, se esta falta de autoridade é má, do ponto de vista egoístico, para o político João Galamba, é também e sobretudo má para o regime: é a democracia quem perde quando os cidadãos deixam de percecionar quem governa o país como alguém que mereça o reconhecimento de quem é governado. E, num tempo em que tanto se fala do perigo vindo do extremo; num tempo em que a esquerda onde João Galamba representa um modelo-tipo de agente político tanto vocifera contra o papão que vem por aquilo que apelidam de ‘direita’, tudo isto se reveste de especial e frívola perversidade; tudo isto ganha, assim, especial relevância.

É esta esquerda, esta esquerda que apela por homens como Galamba, Pedro Nuno Santos ou outros Abrantes, que mais contribui e tem contribuído para um processo, cada vez mais veloz, de perda de autoridade política de quem nos governa. Um processo que começou quando António Costa decidiu constituir um Governo que mais não é do que uma réplica do conjunto de fações que hoje, de forma pífia, dominam o aparelho socialista.

Que não se esqueça o povo do que este grupo representa. A bem da democracia. A bem de todos.

