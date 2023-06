Sismo de magnitude 6,2 abala Filipinas

Um sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter atingiu, esta quinta-feira, a costa do sul de Luzon, no norte das Filipinas.

Apesar desta magnitude, não foram registados danos ou alerta de tsunami, informou o chefe da polícia de Calatagan, Emil Mendoza.

Contudo, as autoridades responsáveis pela gestão de catástrofes foram destacadas para avaliar o balanço do sismo, com o responsável encarregado da gestão das catástrofes em Calatagan, Ronald Torres, a informar que o sismo durou entre 30 segundos e um minuto, e foi sentido em Manila, onde os residentes fugiram para a rua.

O arquipélago das Filipinas situa-se no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica onde se registam todos os anos cerca de sete mil sismos, a maioria dos quais moderados, nomeadamente, em outubro, quando um sismo de magnitude 6,4 aconteceu no norte das Filipinas, deixando vários feridos na cidade de Dolores, na província montanhosa de Abra.

Este sismo deixou diversos edifícios danificados e o abastecimento de eletricidade foi interrompido na maior parte da zona.

Em julho do ao passado, 11 pessoas morreram e várias centenas ficaram feridas, na sequência de um sismo de magnitude 7 que atingiu também a província de Abr e provocou aluimentos de terra e fendas no solo.

