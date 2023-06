Aliança Luso-Britânica vai juntar Marcelo e rei do Reino Unido em Londres

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser recebido, esta quinta-feira, no Palácio de Buckingham pelo rei Carlos III.

Este encontro tem como objetivo assinalar o 650.º aniversário da Aliança Luso-Britânica e, após os hinos nacionais, os dois chefes de Estado vão passar revista a militares ingleses e portugueses em parada,

A guarda de honra portuguesa será formada por 18 militares que representam o Exército, Armada e Força Aérea, juntamente com o comandante do pelotão, o porta-estandarte e o guarda do estandarte, num total de 21 elementos.

Depois deste momento, Carlos III e Marcelo Rebelo de Sousa vão assistir juntos a uma cerimónia na Capela da Rainha do Palácio de Saint James, que era usada pela rainha Catarina de Bragança (1638-1705), casada com o rei inglês Carlos II.

