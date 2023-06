Agressor sexual e vítima viviam no mesmo prédio.





A Polícia Judiciária deteve um homem, de 35 anos, por suspeitas de violar uma idosa, de 75, em Leiria.

“Os factos ocorreram no passado mês de fevereiro, em Leiria, habitando à data, agressor e vítima, no mesmo complexo habitacional”, lê-se no comunicado da PJ.

O detido vai agora ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

