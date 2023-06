União Europeia vai apoiar refugiados sírios com mais de 2 mil milhões de euros

O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança Comum prometeu que, "no ano civil de 2024, a União Europeia disponibilizará 560 milhões de euros".





O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, anunciou um apoio de mais de dois mil milhões de euros para apoiar refugiados sírios.

"Tenho o prazer de confirmar a promessa que fiz no ano passado, em nome da União Europeia, de 1,5 mil milhões de euros em benefício dos sírios na Síria, dos refugiados e das suas comunidades de acolhimento na região, para este ano civil de 2023", declarou Borrell, durante uma sessão ministerial da sétima Conferência de Bruxelas sobre o futuro da Síria.

O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança Comum prometeu que, "no ano civil de 2024, a União Europeia disponibilizará 560 milhões de euros".

"Estamos aqui hoje para ajudar a manter viva essa esperança, espero que continuemos a procurar um caminho a seguir", salientou, acrescentando que a sua "sincera esperança" é também que, "ao longo do próximo ano, se possam combinar as diferentes abordagens, a fim de fazer progressos no sentido da paz na Síria", segundo adiantou.

"Já expus muito claramente a abordagem da União Europeia, esta mantém-se inabalável. No entanto, isso não significa que não estejamos dispostos a explorar, com os nossos parceiros, todas as formas possíveis de levar o regime sírio a empenhar-se numa solução política para o conflito na Síria", vincou Borrell.

Esta quinta-feira, realiza-se em Bruxelas a reunião ministerial sobre o futuro da Síria e da região, em Bruxelas, depois de na quinta-feira se terem realizado encontros com a sociedade civil da Síria, decisores e parceiros operacionais.

Os comentários estão desactivados.