Temperaturas podem chegar aos 35 graus esta quinta-feira

Já se nota uma subida nas temperaturas, que podem chegar aos 35 graus nalguns pontos do país, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Beja, Évora e Santarém serão os distritos mais quentes, segue-se Setúbal com os termómetros a rondarem os 34 graus e Lisboa os 33.

Na sexta-feira, as previsões apontam para uma subida ainda maior, Évora pode chegar aos 38 graus e Beja aos 37.

Já no fim de semana é esperada uma "suavização das temperaturas" durante dois ou três dias.

Na próxima semana prevê-se nova subida, neste caso ainda maior, com a temperaturas a rondarem os 40 graus em vários pontos do país.

A onda de calor poderá durar vários dias.

