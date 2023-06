Coreia do Norte disparou novo míssil balístico

O Estado-Maior da Coreia do Sul informou que o lançamento aconteceu na quinta-feira à noite, mas não ofereceu mais pormenores.





A Coreia do Norte disparou um novo míssil balístico de conceção indeterminada na direção do Mar do Japão, revelou o exército sul-coreano.

Este foi o primeiro lançamento norte-coreano desde que falhou a tentativa de colocar em órbita o seu primeiro satélite espião no final de maio.

Segundo a agência sul-coreana, Yonhap, este lançamento ocorreu numa altura em que a Coreia do Sul e os Estados Unidos terminavam exercícios de fogo real em grande escala perto da fronteira coreana.

