15 de junho 2023 às 15:54

Presidente critica novos protestos marcados contra o Governo do Peru

A chefe de Estado do Peru insistiu que nenhuma das mortes foi provocada ou procurada pelo Governo, ao contrário do que indicam os últimos relatórios de diferentes organizações, incluindo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que descreveu a repressão dos protestos como um massacre e acusou os detratores de pretenderem "lucrar com as mortes".