Bernardo Silva: "Regresso ao Benfica? É irrealista"

Bernardo Silva esteve na conferência de imprensa, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, a propósito dos compromissos com a seleção nacional e abordou o tema de um possível regresso ao Benfica.

O jogador, que já assumiu várias vezes o desejo de voltar às aguias, disse que não será algo que acontecerá para já, acabando assim com as especulações quanto ao seu futuro.

“Não é o espaço próprio, mas para acabar com o tema, pois sei que as pessoas vão falar disto: é irrealista. As pessoas sabem o que eu sinto pelo clube, mas é irrealista. Não vai acontecer”, disse o jogador.

Bernardo Silva, fez toda a formação no Benfica, mas realizou apenas três jogos pela equipa principal na época 2013/2014. Saiu na temporada seguinte, para o Mónaco.

O médio tem mais dois anos de contrato com o Manchester City.

