Detido homem que batia à própria mãe em Oliveira de Azeméis

A GNR de Aveiro deteve, em flagrante delito, um homem de 27 anos, por violência doméstica, no concelho de Oliveira de Azeméis.

Na sequência de uma denúncia de que estaria a ocorrer uma situação de violência doméstica, os militares deslocaram-se ao local, onde concluíram que o agressor ameaçou e infligiu maus tratos físicos e psicológicos à vítima, sua mãe de 62 anos.

No decorrer das diligências, o agressor deu continuidade às ameaças, motivo pelo qual foi detido.

O homem permaneceu nas instalações do posto até ser presente no Tribunal Judicial da Santa Maria da Feira, onde lhe foi aplicada a medida de coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima por qualquer meio, não se podendo aproximar da mesma num raio de 500 metros, controlado por pulseira eletrónica.

