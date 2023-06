Papa Francisco já saiu do hospital

"Estou bem e ainda vivo", disse o Papa à saída do hospital Gemelli, em Roma.





O Papa Francisco saiu do hospital, esta sexta-feira, depois de ter estado internado nove dias devido a uma operação a uma hérnia.

"Estou bem e ainda vivo", disse o Papa à saída do hospital Gemelli, em Roma, por volta das 8.45 horas (hora local).

O líder da Igreja Católica deixou o hospital de cadeira de rodas e tinha muitos fiéis à espera para saudá-lo.

No dia 7 de junho, Francisco, de 86 anos, foi submetido a uma cirurgia de três horas com anestesia geral para remover uma hérnia abdominal no local de uma cicatriz de uma cirurgia anterior.

