Última obra de Klimt por 80 milhões

‘Dama com Leque’ foi o último quadro pintado por Gustav Klimt antes da sua morte inesperada. Pode agora bater recorde europeu.





O quadro Dama com Leque de Gustav Klimt (1862-1918), o último que o artista pintou antes da sua morte precoce, vai a leilão a 27 de Junho por 65 milhões de libras, o equivalente a 80 milhões de euros, anunciou a leiloeira Sotheby’s, em Londres. Trata-se do valor mais alto de qualquer obra já leiloada na Europa.

Segundo o The Guardian, o quadro , descrito como uma «ode sincera à beleza absoluta», estava sobre um cavalete no seu estúdio quando o pintor austríaco morreu inesperadamente de um derrame e pneumonia em 1918, aos 56 anos. «É uma das melhores e mais valiosas obras de arte a serem vendidas na Europa», enalteceu a Sotheby’s, que está a vender a pintura quase 30 anos depois de esta ter sido adquirida pelos seus atuais proprietários. «Esta pintura é o último retrato que Gustav Klimt concluiu antes da sua morte prematura, quando ainda estava no seu auge artístico», explicou ao jornal britânico Helena Newman, diretora mundial de arte impressionista e moderna da Sotheby’s. «Muitas dessas obras, certamente os retratos pelos quais ele é mais conhecido, foram encomendas. Mas esta, porém, é completamente diferente – está cheia de experiências que ultrapassam os limites –, bem como uma ode sincera à beleza absoluta», acrescentou.

O quadro retrata uma mulher desconhecida cujo manto solto revela um ombro nu contra um fundo vivo de flores e pássaros. Enquanto os retratos eram tradicionalmente pintados na forma vertical, aqui, Klimt voltou ao formato quadrado que usou nas suas paisagens no início do século. «Reflete também o fascínio de Klimt pela arte e cultura chinesa e japonesa», lê-se na mesma publicação.

«A beleza e a sensualidade do retrato estão nos detalhes: as manchas de azul e rosa que animam a pele da modelo, as linhas suaves das suas sobrancelhas e os lábios franzidos que dão personalidade ao seu rosto», disse, por sua vez, Thomas Boyd-Bowman, chefe da vendas de arte impressionista e moderna na Sotheby’s. «Nesta obra, Klimt permitiu-se a total liberdade de capturar na tela uma mulher devastadoramente bela. O seu ombro provocadoramente exposto, o seu equilíbrio e autoconfiança silenciosa combinam-se num efeito impressionante», frisou.

Dama com Leque foi adquirida logo após a morte de Klimt por Erwin Böhler, um industrial vienense e amigo íntimo do artista. É um dos poucos retratos de Klimt que permanecem em mãos privadas.

A Sotheby’s exibirá a pintura nas galerias da New Bond Street no final do mês. A casa de leilões disse que a exposição «marcará um momento importante» para os fãs de Klimt.

Os comentários estão desactivados.